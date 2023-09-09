Москвичам рассказали о погоде в День города

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 9 сентября, в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная погода и небольшой дождь на востоке области. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов, а в области – от 16 до 21 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что сентябрь в европейской части России ожидается теплее нормы, переход от метеорологического лета к метеорологической осени в этом году будет очень плавным.

По его словам, впереди россиян также ожидает три волны бабьего лета – молодое, классическое и старое. Первое происходит в конце августа и начале сентября, второе – в середине сентября, а последнее – в первой половине октября.

До этого научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что август в текущем году стал самым теплым в России по итогам наблюдений с 1891 года.



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