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09 сентября, 13:04

Общество

Оскар Кучера рассказал о "Миллионе призов" среди голосующих онлайн на выборах мэра Москвы

Оскар Кучера рассказал о "Миллионе призов" среди голосующих онлайн на выборах мэра Москвы

Первый розыгрыш акции "Миллион призов" прошел в Москве

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Оскар Кучера рассказал о программе "Миллион призов" среди голосующих онлайн на выборах мэра Москвы. По словам телеведущего, среди участников электронного голосования разыграют 2,5 миллиона сертификатов на разные суммы.

Ранее первый розыгрыш акции "Миллион призов" прошел в Москве. В рамках первого розыгрыша баллы получили 1 094 159 человек. Победители получат СМС-сообщения о выигрыше. Код необходимо будет активировать до 25 сентября включительно на сайте программы.

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