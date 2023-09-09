Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народная артистка РФ, руководитель Московского государственного академического театра "Русская песня" Надежда Бабкина проголосовала на выборах мэра Москвы на избирательном участке, пишет Агентство "Москва".

"Живу в этом удивительном районе, прихожу сюда каждый раз, когда идут выборы, беру бюллетень и голосую. <...> Во-первых, тихо, спокойно, нет очереди, все идет своим чередом. Кто-то электронно голосует, а кто-то приходит", – отметила Бабкина.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Государственной думы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Он заявил, что наблюдатели фиксируют даже самые небольшие нарушения.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Около 2 млн москвичей проголосовали на выборах за 31 час голосования