Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 17:46

Политика

Владислав Даванков посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Вице-спикер Государственной думы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, передает РИА Новости.

"Мы сегодня посмотрели штаб наблюдений, здесь есть и наши наблюдатели, наблюдатели во многих, практически во всех избирательных участках, их 1 171, ну и в России более семи тысяч", – сказал Даванков.

По его словам, наблюдатели фиксируют даже самые небольшие нарушения. Он отметил, что нарушений было выявлено мало.

Даванков уточнил, что опрашивал наблюдателей не только от партии "Новые люди", но и из других фракций. Вице-спикер ГД выразил надежду, что второй и третий день выборов пройдут без нареканий.

До этого глава столичного отделения партии "Единая Россия" Петр Толстой сказал, что благодаря работе наблюдателей выборы мэра Москвы проходят прозрачно и честно. Толстой указал на дотошность наблюдателей в плане контроля за всеми нюансами голосования. Он заметил, что последние несколько лет процесс голосования на выборах стал для москвичей заметно удобнее.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Баллы "Миллиона призов" можно обменять на покупку детских товаров

Читайте также

политикавыборы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика