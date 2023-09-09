Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Вице-спикер Государственной думы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, передает РИА Новости.

"Мы сегодня посмотрели штаб наблюдений, здесь есть и наши наблюдатели, наблюдатели во многих, практически во всех избирательных участках, их 1 171, ну и в России более семи тысяч", – сказал Даванков.

По его словам, наблюдатели фиксируют даже самые небольшие нарушения. Он отметил, что нарушений было выявлено мало.

Даванков уточнил, что опрашивал наблюдателей не только от партии "Новые люди", но и из других фракций. Вице-спикер ГД выразил надежду, что второй и третий день выборов пройдут без нареканий.

До этого глава столичного отделения партии "Единая Россия" Петр Толстой сказал, что благодаря работе наблюдателей выборы мэра Москвы проходят прозрачно и честно. Толстой указал на дотошность наблюдателей в плане контроля за всеми нюансами голосования. Он заметил, что последние несколько лет процесс голосования на выборах стал для москвичей заметно удобнее.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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