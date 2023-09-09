Глава московского отделения "ЕР" Толстой: выборы в столице прозрачные и честные

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Благодаря работе наблюдателей выборы мэра Москвы проходят прозрачно и честно. Об этом заявил глава столичного отделения партии "Единая Россия" Петр Толстой.

"Есть наблюдатели от политических партий, работает группа разбора, если какие-то сигналы приходят. <...> Хочу сказать, что благодаря всем тем, кто здесь работает, выборы, действительно, абсолютно прозрачные, абсолютно честные", – заявил Толстой.

Политик также указал на дотошность наблюдателей в плане контроля за всеми нюансами голосования. В частности, сегодня внимание обращают на самые мельчайшие нарушения, например направление камеры, чего не было еще 10 лет назад.

Кроме того, Толстой заметил, что последние несколько лет процесс голосования на выборах стал для москвичей заметно удобнее.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

Как сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, первый день голосования прошел "достаточно позитивно", серьезных нарушений выявлено не было.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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