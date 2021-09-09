Почти 1,6 млн москвичей подали заявления для участия в ДЭГ

Почти 1,6 миллиона человек зарегистрировались для участия в онлайн-голосовании в Москве. Об этом сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

По его словам, активность москвичей впечатляет. Всего по стране в электронном дистанционном голосовании планируют участвовать более 2-ух миллионов человек. Большинство подали заявление через приложение "Мобильный избиратель".

Москвичи могут зарегистрироваться на голосование на портале mos.ru. Осталось всего 4 дня для подачи заявок. Чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании, нужно иметь московскую регистрацию и полностью заполненный профиль, а также быть совершеннолетним. Необходимо ввести запрашиваемые данные и подтвердить по коду. За судьбой своего заявления также можно следить онлайн.



Те, кто зарегистрировался на электронное дистанционное голосование, примут участие в акции "Выбираем вместе" программы "Миллион призов". Они получают шанс выиграть призовые баллы, которые приравниваются к рублям. Баллы можно потратить в магазинах, аптеках, даже на проезд, ювелирные украшения и бытовую технику.

Также есть суперпризы – 100 машин и 21 однокомнатная квартира.Необходимо зарегистрироваться на онлайн-голосование, принять в нем участие и ждать розыгрышей. Они будут проходить ежедневно с 18 по 20 сентября. Следить за акцией можно будет в эфире телеканала Москва 24, а узнать результаты – на сайте ag-vmeste.ru.