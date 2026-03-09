Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистического боеприпаса, выпущенного с территории Ирана. Между тем армия Израиля заявила об ударе по христианскому району в Ливане.

Также израильская сторона обвинила организацию "Хезболла" в наличии террористов. В связи с этим армия Израиля предупредила жителей Бейрута о подготовке ударов по офисам кредитно-финансовой ассоциации, связанной с ливанским движением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

