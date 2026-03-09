Форма поиска по сайту

09 марта, 15:30

Политика

Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистического боеприпаса

Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистического боеприпаса

Мировая цена на нефть подскочила на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Путин подписал закон о поиске нужных людей через "Госуслуги"

Российские войска продолжают наступление в Запорожской и Харьковской областях

Профессор из Китая предсказал поражение США в войне против Ирана

Более 37 тыс человек прибыли в РФ из стран Ближнего Востока с начала недели

Более 9 тысяч россиян планируют вывезти из ОАЭ и Омана 8 марта

Новости мира: черный дождь прошел в Тегеране после атаки США и Израиля

ВС РФ выбили ВСУ из большей части Кондратовки

Нейросеть предложила несколько сценариев для развития конфликта на Ближнем Востоке

Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистического боеприпаса, выпущенного с территории Ирана. Между тем армия Израиля заявила об ударе по христианскому району в Ливане.

Также израильская сторона обвинила организацию "Хезболла" в наличии террористов. В связи с этим армия Израиля предупредила жителей Бейрута о подготовке ударов по офисам кредитно-финансовой ассоциации, связанной с ливанским движением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикапроисшествияза рубежомвидеоДарья Тащина

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

