Мосгоризбирком: выборы мэра Москвы начались без сбоев

В Москве голосование на выборах мэра Москвы проходит в штатном режиме. Никаких замечаний о нарушениях не поступало, заявила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

За тем, как проходят выборы, следят наблюдатели. Они работают на всех избирательных участках и передают информацию в Общественный штаб.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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