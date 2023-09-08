Задержки с получением СМС для онлайн-голосования связаны с попыткой атаки на систему

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Задержки с получением СМС для онлайн-голосования могут быть связаны с попыткой атаки на систему. Об этом сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

"Мы получили сообщение о том, что у некоторых пользователей наблюдались задержки с получением СМС для доступа к онлайн-голосованию. Одной из причин такого могла стать популярность онлайн-голосования у москвичей", – передает телеграм-канал штаба его слова.

По данным разработчиков, все работает в штатном режиме и нет никаких сбоев, отметил Ковалев. Проверка показала, что задержки СМС могут происходить из-за попытки атаки на систему, с помощью которой осуществляется их доставка.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация не оказывает влияния на ход выборов. По его словам, все избиратели получат СМС с небольшой задержкой, а затем смогут оставить свой голос.

В пятницу, 8 сентября, в 8 утра Общественный штаб по контролю за выборами мэра приступил к своей работе.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.