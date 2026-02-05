Новый перечень жизненно важных лекарств начнет действовать в России с 24 февраля

С 24 февраля в России вступает в силу обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В него добавили восемь новых препаратов, предназначенных для лечения пациентов с орфанными, хроническими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями.

Как отметили в Госдуме, лекарства из этого перечня применяются при оказании медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования, а их цены находятся под государственным регулированием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.