Российские ПВО сбили четыре беспилотника в ДНР и Харьковской области

Российские средства ПВО сбили четыре беспилотника в ДНР и Харьковской области. Также удалось перехватить пять снарядов реактивных систем залпового огня в районе Дружного в ДНР и недалеко от населенных пунктов Солнечное и Музыковка Херсонской области.

За сутки были подавлены три взвода РСЗО "Град", четыре взвода орудий "Гвоздика" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Ласточкино, Петровское и Авдеевка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

