Банкам хотят запретить брать деньги за семейные переводы в России. Депутаты предлагают отменить комиссии за переводы между супругами, родителями и детьми, включая совершеннолетних до 24 лет.

Для этого планируется внедрить специальный механизм для операций между подтвержденными близкими родственниками через банковские системы и систему быстрых платежей.

