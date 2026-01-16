Форма поиска по сайту

16 января, 07:30

Экономика

Россияне станут больше платить за обслуживание банковских карт в 2026 году

Россияне станут больше платить за обслуживание банковских карт в 2026 году. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на разъяснительное письмо Минфина в Банк России.

Дело в том, что после введения изменений в Налоговый кодекс, НДС будут облагаться операции по эквайрингу, выпуску, обслуживанию карт и обработке транзакций. Исключение сделают для переводов по счетам, включая переводы через Систему быстрых платежей. Некоторые эксперты считают, что нововведение приведет к росту комиссии, которую берут банки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина БрабецЕгор Бедуля

