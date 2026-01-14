"Деньги 24": цена золота превысила 4,6 тыс долларов за тройскую унцию

Цена золота на мировом рынке превысила отметку в 4,6 тысячи долларов за тройскую унцию. Экономический обозреватель Константин Цыганков объясняет рекордный рост несколькими факторами, главным из которых является геополитическая нестабильность, связанная с действиями президента США Дональда Трампа.

По словам эксперта, участники рынка предпочитают вкладываться в золото как в защитный актив на фоне неопределенности.

