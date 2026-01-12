Инфляция в России составит 4–5% в 2026 году. Об этом говорится в прогнозе Центробанка и Минэкономразвития РФ.

В это же время одним из главных факторов для роста цен является увеличение налогов, которое произошло с 1 января 2026 года, в частности, повышение НДС с 20 до 22%.

Центробанк считает, что это будет временным фактором, который приведет к небольшому всплеску инфляции в первые несколько месяцев этого года, но потом динамика вернется, и инфляция достигнет 4–5% по итогам года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

