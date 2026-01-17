Парни-рейверы из Германии влюбили в себя россиянок

В соцсетях разлетелось видео, на котором молодые парни танцуют в клубе под трек MilleniumKid x JBS под названием "Vielleicht Vielleicht". Женщины пришли в восторг от мужчин, в том числе и россиянки.

Однако они не обрадовались такому наплыву комментариев на русском языке и стали банить их. Женщины обиделись и переметнулись на других немцев – Яника и Майка. Рейверы стали снимать видео под российские популярные треки и пытаться говорить на русском, радуясь новой аудитории.




