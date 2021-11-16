Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19

С 16 ноября офисы "Мои документы" начинают выдавать бумажные сертификаты о прививках от коронавируса. Их могут получить и те граждане, кто переболел ковидом или имеет противопоказания к вакцинации.

Услуга актуальна для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг или у кого нет возможности самостоятельно распечатать документ.

Также сообщается, что сертификаты хотят дополнить фото получателя.

А в Минздраве России утвердили форму справки о вакцинации против коронавируса нового типа. Отмечают, что старые документы о прививках переоформят автоматически до 1 февраля 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.