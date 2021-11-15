Катар ужесточил правила въезда для российских туристов

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Катар внес Россию в красный список стран по эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператоров.

С 15 ноября россияне должны будут сдавать дополнительный ПЦР-тест по прилете и соблюдать двухдневную изоляцию. При этом отель для ожидания результата исследования можно забронировать на сайте Discover Qatar.

Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян назвал данную новость парадоксальной. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в России действительно сложная, однако некоторые компании "взяли блоки в Катар".

"Один из туроператоров и вовсе заявил, что ставит чуть ли не чартерную программу. И все это за выходные. Надо сказать, что до этого попасть в Катар было довольно сложно: требовался не только ПЦР-тест, но и тест на антитела", – отметил Мурадян.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе также рассказала, что данная новость стала неожиданностью. Она отметила, что на данный момент сложно оценить долю туристов, готовых отправиться в путешествие, несмотря на новые правила.

Ранее сообщалось, что россияне, привитые двумя компонентами вакцины "Спутник V", смогут въезжать в Израиль с 1 декабря при соблюдении ряда условий. Сама российская вакцина признается властями страны с 15 ноября, однако сперва они должны урегулировать трудности технического и юридического характера в процедуре въезда туристов.

