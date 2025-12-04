Почти 80% москвичей высоко оценили работу курьерских служб

Почти 80% жителей Москвы высоко оценили работу курьерских служб. Такие результаты показало голосование, которое проходило на сайте проекта "Активный гражданин".

Основными преимуществами сервиса москвичи назвали удобство, широкий спектр услуг, включающий доставку на дом продуктов, лекарств и других товаров, а также возможность онлайн-отслеживания заказа.

Ежедневно в городе работают более 25 тысяч курьеров. Совокупно они доставляют свыше 20 миллионов заказов в месяц. По прогнозам, спрос на услуги курьерской доставки в Москве будет только увеличиваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.