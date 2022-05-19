Названы самые популярные предметы ЕГЭ у московских школьников

Большинство выпускников медицинских, инженерных и IT-классов в Москве выбрали на ЕГЭ профильные предметы. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, более 90% в инженерных и IT-классах будут сдавать математику. Информатику выбрали больше половины. В медклассах биологию планируют сдавать 88% и 79% – химию.

Масштабную программу профобучения реализовывают с 2015 года. Ее участников знакомят с самыми востребованными профессиями. Оснащение позволяет проводить исследования, ставить опыты и заниматься научными разработками. В таких классах сейчас проходят обучение более 50 тысяч человек.

Ракова подчеркнула, что тенденция осознанного выбора с прицелом на будущее наблюдается у старшеклассников уже несколько лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.