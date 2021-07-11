Школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет. Зовут девочку Алиса Теплякова. Аттестат за 9 класс она получила годом ранее. Тогда Алиса сдавала русский, математику, физику, информатику, биологию и химию.

Подробнее – на телеканале Москва 24.