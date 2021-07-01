Ректор РХТУ Мажуга: школьные проекты пробуждают интерес к науке

Фото: Данил Головкин
Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга поздравил участников проекта "Менделеевские классы" с успешной защитой проектных работ по направлению "Экология".
По его словам, проектная деятельность объединила 83 участников проекта.
"Проект "Менделеевские классы" не замыкается на углубленном изучении химии и математики: благодаря всесторонним глубоким исследованиям ребята делают свои первые шаги в науке. Вовлечение школьников в решение важнейших экологических задач, которые ставит перед нами современное общество, помогает им не просто выбрать определенную образовательную траекторию, но и успешно двигаться к намеченной цели, получая поддержку педагогов", – рассказал Мажуга.
Он отметил, что совместная работа с научными руководителями позволила школьникам всесторонне изучить проблемы экологии в своем регионе и предложить методы их решения.
Участники представили работы, посвященные исследованию качества питьевой воды и методам ее очистки, проблемам загрязнения почвы и мероприятиям по рекультивации нефтезагрязненных почв, современным технологиям анализа атмосферы, а также переработке опавшей листвы червем "Старателем".
Мажуга подчеркнул, что создание комфортных условий для школьных исследований должно стать одним из приоритетных направлений в современном образовании.
Ранее ректор РХТУ выразил мнение, что создание современных студенческих кампусов в столице повысит привлекательность города.
Он отметил, что современный студенческий городок – это не только место обучения и проживания студентов, но и возможность посещения объектов спортивной инфраструктуры и культурно-досуговых мероприятий. Мажуга выразил уверенность, что к 2030 году таких центров в Москве будет несколько.
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