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31 мая, 11:15

Мэр Москвы

Собянин поздравил столичных спасателей с Днем пожарной охраны Москвы

Собянин поздравил столичных спасателей с Днем пожарной охраны Москвы

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День пожарной охраны Москвы отмечают 31 мая. Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил специалистов с профессиональным праздником. Он отметил, что профессия пожарного опасная, но невероятно важная.

Мэр отметил, что в Москве число пожаров и их последствий сократилось в 4 раза, а спасатели прибывают на вызов менее, чем за 7 минут. Также в столице работает уникальная авиация экстренного реагирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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