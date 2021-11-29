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Город

16:45

В Москве завершили реконструкцию шести газопроводов-дюкеров

мэр Москвы город видео Алина Гилева

В Москве закончили реконструкцию еще одного дюкера – "Рубцовского". Трубы проложили на участке более 300 метров под Яузой. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Он отметил, что раньше трубы укладывали прямо по дну реки, а сейчас технологии ушли вперед. "Мосгаз" делает специальные шахты, тоннели под землей, где проходит газопровод. Это не только надежнее, но и быстрее, и экологичнее.

По сути, подчеркнул мэр, газопроводы строят заново. Уже обновили 6 из 13. Работы еще ведут на "Щукинском", "Кутузовском" и "Гольяновском". Они прослужат не менее полувека, по словам специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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