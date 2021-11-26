15:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин выразил соболезнования губернатору и жителям Кемеровской области в связи с трагедией на шахте "Листвяжная". Соответствующая телеграмма размещена на портале мэра и правительства Москвы.
"С глубокой скорбью узнал о трагедии на шахте "Листвяжная", унесшей десятки жизней шахтеров и спасателей. <...> Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", – отметил мэр.
Он подчеркнул, что в это трудное для региона время москвичи вместе с жителями Кузбасса.
Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Предварительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.
Сообщалось, что в результате аварии погибли 52 человека. Позднее в МЧС уточнили информацию. Спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.
Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП. Расследование ведется по статьям "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".
Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кузбассе
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