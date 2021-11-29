Собянин поздравил "Мосгаз" с днем рождения

14:14
Фото: vk.com/mossobyanin
Столичному предприятию "Мосгаз" исполнилось 156 лет. С этой датой сотрудников организации поздравил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что сегодня вся энергия в Москве вырабатывается именно на газе.
"Многие работают на предприятии десятилетиями, создают трудовые династии – как семьи Бурдиных и Хлуденевых. Огромное спасибо ветеранам предприятия! Желаю всем здоровья и процветания!" – написал градоначальник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Также Собянин отметил, что в профессиональный коллектив "Мосгаза" входят ученые, эксперты мирового уровня и победители различных конкурсов. Так, сотрудник Александр Тихонов дважды становился чемпионом мира по газовой сварке.
Ранее мэр Москвы рассказал, что объем выбросов углекислого газа на территории столицы с 1990 года сократился на четверть, несмотря на то что население увеличилось на треть. А выбросы вредных веществ в атмосферу в настоящее время в два раза ниже, чем 10 лет назад.
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