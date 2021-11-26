Национальные сувениры, елочные шары и кухню народов мира представят на ГУМ-ярмарке

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Национальные сувениры и кухни народов мира представят на ГУМ-ярмарке на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу площадки.

"Современная ГУМ-ярмарка выглядит как хоровод сказочных домиков-ларцов, на прилавках которых гости смогут найти национальные сувениры, елочные шары, декорированные валенки, вязаные варежки, оренбургские и павловопосадские платки и другое разнообразие народно-художественного промысла", – рассказали организаторы.

В число блюд, которые представят на ярмарке, вошли русские блины, венские вафли, каштаны, баварские колбаски и многое другое.

На торговой площадке также пройдут выступления для детей и взрослых, будет работать карусель. С 28 февраля по 8 марта на ярмарке встретят Масленицу.

Ранее сообщалось, что ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября. Первые четыре сеанса в будни будут бесплатными. Кроме того, гостям предложат мастер-классы со звездами российского спорта. В частности, по субботам на катке будет работать чемпион мира по хоккею Алексей Яшин.

