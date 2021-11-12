Путин призвал убрать барьеры в развитии искусственного интеллекта

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Владимир Путин призвал обратить пристальное внимание на развитие технологий.

"Нужно как можно быстрее убирать все явно избыточные барьеры на пути создания и внедрения передовых решений, в том числе в области искусственного интеллекта", – заявил российский лидер в рамках конференции AI Journey.

По словам главы государства, следует оперативно формировать нормативно-правовую среду, соответствующую уровню технического прогресса в мире.

Ранее Путин поприветствовал использование метавселенных для общения и учебы. Президент также призвал не сбегать туда из реальности.