Путин призвал использовать возможности метавселенных, но не сбегать в них от реальности

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин поприветствовал использование метавселенных для общения и учебы. Об этом президент России заявил в ходе международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Al Journey 2021.

"Нужно использовать возможности метавселенных, чтобы люди могли общаться, вместе работать, учиться, реализовывать совместные творческие и деловые проекты, невзирая на какие бы то ни было, даже очень большие расстояния", – отметил он.

Глава государства напомнил, что термин "метавселенная" еще тридцать лет назад предложил один из писателей-фантастов, по задумке которого это было место, где люди спасались от несовершенства реального мира. По мнению Путина, в современных реалиях такого подхода к метавселенным следует избегать.

Ранее Facebook провел ребрендинг: теперь компания называется Meta. Тем не менее, как заверил Марк Цукерберг, названия ее основных продуктов – соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp – не изменятся.

По словам основателя соцсети, теперь компания сосредоточится на развитии собственной метавселенной, что впоследствии позволит полностью отказаться от Facebook.

