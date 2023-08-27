Новости часа: спортивный День знаний и выставка "Спорт Экспо-2023" пройдут в "Лужниках"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спортивный День знаний и выставка "Спорт Экспо- 2023" пройдут в "Лужниках" с 1 по 3 сентября. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Спортивный кластер появится в парке "Яуза". Об этом также рассказали на сайте мэра города.

Новая 3D-экспозиция из 26 артефактов появилась в виртуальном музее "Московский код". Это данные сайта Сергея Собянина.