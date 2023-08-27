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Спорт

Новости часа: спортивный День знаний и выставка "Спорт Экспо-2023" пройдут в "Лужниках"

Новости часа: спортивный День знаний и выставка "Спорт Экспо-2023" пройдут в "Лужниках"

Собянин рассказал, каким будет новый корпус онкобольницы № 62 в "Сколкове"

Новости часа: на юго-западе Москвы появится еще несколько школ и детских садов

Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в ЮЗАО

Новости часа: самолет рейса Москва – Минводы сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира

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Городской вокзал Нижегородская свяжет несколько транспортных артерий – Собянин

Новости часа: 3,5 миллиона человек посетили площадки Мосурбанфорума

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спортивный День знаний и выставка "Спорт Экспо- 2023" пройдут в "Лужниках" с 1 по 3 сентября. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Спортивный кластер появится в парке "Яуза". Об этом также рассказали на сайте мэра города.

Новая 3D-экспозиция из 26 артефактов появилась в виртуальном музее "Московский код". Это данные сайта Сергея Собянина.

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