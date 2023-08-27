Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в ЮЗАО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сразу несколько школ и детских садов сейчас строятся на юго-западе Москвы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр выразил уверенность, что жизнь в городе должна быть комфортной, в первую очередь – рядом с домом.



"В Южном Бутове на Бунинской Аллее закончили физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. На улице Поляны больше чем на 70% готов детский сад на 235 мест. Еще один на 150 мест появится на Варшавском шоссе, застройщик уже получил разрешение на строительство", – заявил он.

По словам Собянина, на Чечерском проезде возведут учебный корпус для школы и детского сада. На Краснолиманской улице появится детский сад, а на Скобелевской улице – школа. В Северном Бутове специалисты возведут образовательный комплекс на 1 175 школьных и 350 дошкольных мест, добавил мэр.



Кроме того, продолжил он, в Академическом районе построят школу и детский сад на 325 мест. В Конькове же займутся строительством двух новых корпусов Национального медцентра акушерства и гинекологии имени Кулакова, заключил Собянин.

Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что за 11 лет в столице появилось более 800 социальных объектов. Он отметил, что за этот период в городе были введены в эксплуатацию 372 детских сада, 156 школ, 131 объект здравоохранения и 178 спортивных объектов.

Инвесторы построили 50 социальных объектов в Москве с начала года – Собянин