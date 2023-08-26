Городской вокзал Нижегородская свяжет несколько транспортных артерий – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Городской вокзал Нижегородская станет самым большим в Москве и свяжет сразу несколько транспортных артерий города. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Так, вокзал объединит не только Нижегородское направление МЖД и будущий четвертый маршрут Московских центральных диаметров, но и МЦК, метро и БКЛ. Кроме того, он расположен вблизи Рязанского проспекта, а в будущем мимо него пройдет строящийся участок МСД.

"Вокзал будет максимально комфортным для горожан. Уже готов пассажирский терминал, между всеми видами транспорта предусмотрены пересадки без выхода на улицу", – написал мэр.

Он добавил, что с октября по декабрь этого года планируется завершить благоустройство прилегающей территории, а в течение трех лет поблизости возведут офисное здание и торгово-развлекательный центр.

Ранее Сергей Собянин открыл после реконструкции московский городской вокзал Тимирязевская на МЦД-1. Работы шли с 2019 года. Общая площадь вокзала составила 8 тысяч квадратных метров, включая две новые платформы и подземный вестибюль.



Собянин открыл после реконструкции московский городской вокзал Тимирязевская МЦД-1