26 декабря, 11:15

Мэр Москвы

Собянин: проезд на наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

Собянин: в ЮВАО завершили 58 проектов по улучшению дорожного движения

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 декабря

Собянин объявил об открытии лыжного трамплина на Воробьевых горах

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Алентовой

Сергей Собянин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Собянин: за год в проекте "Урок с чемпионом" приняли участие 4,5 тыс школьников

Собянин: городские службы в новогодние дни будут работать круглосуточно

Сергей Собянин поздравил коллектив СВАРЗ с 120-летием завода

Сергей Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве

Проезд в наземном транспорте Москвы в новогоднюю ночь будет бесплатным, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Также с 31 декабря по 10 января будет бесплатной парковка на улицах города.

В новогоднюю ночь метро и МЦК будут перевозить пассажиров круглосуточно. На линию выйдут 116 маршрутов автобусов и электробусов, 18 трамвайных маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван ЕвдокимовМария Рыбакова

