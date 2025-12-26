26 декабря, 11:15Мэр Москвы
Собянин: проезд на наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным
Проезд в наземном транспорте Москвы в новогоднюю ночь будет бесплатным, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Также с 31 декабря по 10 января будет бесплатной парковка на улицах города.
В новогоднюю ночь метро и МЦК будут перевозить пассажиров круглосуточно. На линию выйдут 116 маршрутов автобусов и электробусов, 18 трамвайных маршрутов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.