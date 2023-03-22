Сергей Собянин открыл новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода в филиале "Лефортовский" на Лабораторной улице. Благодаря современному оборудованию и уникальным специалистам будет больше возможностей внедрить в производство новые медпрепараты.

Площадь научно-лабораторного комплекса – более шести тысячи квадратных метров. Там работают 250 сотрудников. В 2023 году Московский эндокринный завод отмечает 80-летний юбилей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.