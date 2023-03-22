Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода в филиале "Лефортовский" на Лабораторной улице.

В 2023 году Московский эндокринный завод отмечает 80-летний юбилей. Мэр обратил внимание, что в период Великой Отечественной войны сотрудники завода обеспечивали фронт необходимыми лекарствами. Во время пандемии COVID-19 предприятие помогало городу в обеспечении медучреждений препаратами.

"И сегодня, когда перед нашей фармацевтикой стоит задача полного импортозамещения, завод является флагманом в этом направлении. По целым направлениям обеспечивает отечественной продукцией, самой необходимой порой, связанной с онкозаболеваниями, обезболиванием и так далее", – сказал Собянин.

В настоящее время предприятие продолжает развиваться. Около нового научно-лабораторного комплекса завода возводится производственный комплекс. Помимо этого, город оказывает предприятию поддержку, сотрудничая с ним на условиях долгосрочного офсетного контракта и предоставляя льготы.

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков сообщил, что в ближайшее время в производство планируют инвестировать несколько десятков миллионов рублей для выполнения задач по импортозамещению.

"Спасибо большое Москве, Сергею Семеновичу. Это действительно такой совместный проект, очень качественный, когда и федеральные власти, когда и город, когда предприятие вместе делают очень больше важное дело", – сказал он.

В 2023 году предприятие завершило реконструкцию и техническое переоснащение научно-лабораторного корпуса. Площадь объекта составляет 6,2 тысячи квадратных метров. В состав корпуса вошли участок производства активных фармацевтических субстанций, опытно-промышленный участок производства лекарственных средств и другие пространства. Благодаря реализации проекта в городе появились 250 новых рабочих мест.

Сейчас в рамках реконструкции филиала "Лефортовский" продолжается модернизация производственного корпуса предприятия. Ее планируют завершить до 2025 года.

Согласно условиям офсетного контракта, который город заключил с заводом в 2021 году, в течение двух лет предприятие должно локализовать на территории Москвы производство 20 лекарственных препаратов: противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейролептиков. Старт поставок намечен на апрель 2023 года.

Ранее стало известно, что в Южном административном округе (ЮАО) Москвы возведут два предприятия по производству лекарств и очков. Производства разместятся на территории площадью 1,2 гектара.

Предприятие по производству очков появится в Донском районе Москвы в рамках расширения полезной площади одного из лидеров российского оптического рынка. Фармацевтическая фабрика будет возведена в Чертанове Центральном. Работу на фармацевтическом предприятии смогут найти более 300 горожан.



Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств стартовал в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!