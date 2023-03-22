Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурова

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким экс-главы ЦИК РФ Владимира Чурова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прискорбная новость о кончине Чурова, президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким", – сказал представитель Кремля.

Чуров умер на 71-м году жизни после операции. Бывшего главы ЦИК не стало после перенесенного обширного инфаркта.

17 марта Чурову исполнилось 70 лет. Он был председателем Центризбиркома с 27 марта 2007 по 27 марта 2016 года. Он был избран на безальтернативной основе. После ухода из ЦИК он занял должность посла по особым поручениям министерства иностранных дел РФ, кроме того, руководил научным советом Российского военно-исторического общества.

1 октября 2019 года Путин присвоил Чурову ранг чрезвычайного и полномочного посла.



Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

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