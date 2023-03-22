Собянин сообщил, что новый мост через Яузу свяжет районы Басманный и Лефортово

Новый велопешеходный мост откроют в Москве в 2025 году. Он пройдет над Яузой и свяжет два района – Басманный и Лефортово, сообщил Сергей Собянин.

Основой моста станет смотровая площадка-амфитеатр над водой. Спуститься к набережным можно будет не только по лестницам, но и на лифтах. Мост – часть плана развития территории МГТУ имени Баумана. С одной стороны он будет выходить к университету, а с другой – на Госпитальную набережную, рядом с будущим общежитием.

Всего за 12 лет в Москве построили 38 крупных мостов: автомобильные, железнодорожные и пешеходные. Их общая протяженность – более пяти километров. В ближайшие годы планируют собрать еще более 20 мостов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.