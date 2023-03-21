Собянин рассказал о создании в Москве Центра исследования и разработки электротранспорта

Центр исследования и разработки в области электротранспорта появится в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин в свое телеграмм-канале.

Центр сконцентрируется на создании универсальной платформы электротранспорта с применением отечественных компонентов, а также определит требования к модельному ряду платформы и дизайну. Мэр уточнил, что там займутся развитием и внедрением беспилотного транспорта в городе.

В Москве уже есть площадки, где ведутся разработки в этой сфере. Так, на базе ОЭЗ "Технополис "Москва" создан кластер, в который вошли больше 40 компаний. Предприятия выпускают легковые и грузовые электромобили, спецтехнику и аккумуляторные батареи.

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