Собянин рассказал об открытии Московской недели моды

В Москве стартовала неделя моды. Посетить главное модное событие лета москвичей пригласил Сергей Собянин.

Также мэр города рассказал о мерах поддержки модной индустрии в Москве. О бирже контрактного производства и открытии недели моды – в эфире телеканала Москва 24.