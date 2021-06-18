Собянин рассказал о ходе строительства II очереди больницы в Коммунарке

Сергей Собянин и Михаил Мишустин открыли детский инфекционный корпус, возведенный в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.

"Вся больница будет сдана до конца года, достроена. Это инфекционный корпус, который построили уже и вводим. Уже сегодня в 00:00 первый пациент сюда прибудет. Плюс детская больница и лучевой корпус, который мы сейчас проектируем. Четыре корпуса, которые здесь будут введены, – это еще порядка 60 тысяч квадратных метров. Всего будет 160 тысяч квадратных метров", – сказал Собянин.

Он уточнил, что это самая крупная больница на постсоветском пространстве, которую начали возводить с нуля. Что касается всей системы столичного здравоохранения, то она, по словам мэра, включает более 30 крупных центров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.