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Собянин сообщил об одновременном открытии сразу 10 центров московского долголетия

Собянин сообщил об одновременном открытии сразу 10 центров московского долголетия

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Сергей Собянин сообщил, что в столице открылись еще 10 центров московского долголетия. Такое заявление мэр сделал на открытии центра московского долголетия "Щербинка" и нового дворца бракосочетания "Южное Бутово".

Четырехэтажное здание возвели на месте долгостроя. Дворец бракосочетания был построен по просьбе жителей Южного Бутова. Новый ЗАГС рассчитан на проведение 10 тысяч церемоний заключения брака в год. Кроме того, здесь будут чествовать юбиляров супружеской жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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