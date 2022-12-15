Возраст подопечных фонда "Круг добра" увеличат до 19 лет – Путин

Фото: телеграм-канал ''СМОТРИ''

Предельный возраст детей, которым оказывается помощь через фонд "Круг добра", будет увеличен до 19 лет. Об этом сообщил Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"В ближайшее время будет увеличен возраст, до которого можно получать помощь фонда. <...> Чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно, без ущерба для пациента перевести финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых", – сказал президент.

Он также указал на необходимость расширения полномочий "Круга добра" для повышения эффективности, оказываемой им помощи. Речь идет в том числе и об увеличении списка заболеваний, которые будут лечиться за счет фонда – сейчас их насчитывается 59.

В настоящее время бюджет организации формируется из средств, полученных с повышенного НДФЛ для граждан, зарабатывающих больше 5 миллионов рублей в год. Эти средства идут полностью по назначению, и их фонду хватает, однако президент считает, что его финансирование может и должно быть усилено.

Ранее Владимир Путин заявил, что новые единые пособия для нуждающихся семей и беременных женщин, которые начнут начисляться с 1 января 2023 года, будут увеличены.

Их размер составит от половины до одного прожиточного минимума на каждого ребенка.



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