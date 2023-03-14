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14 марта, 21:30

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Собянин заявил, что доплаты к пенсиям, льготы и пособия получают свыше 4,5 млн москвичей

Собянин заявил, что доплаты к пенсиям, льготы и пособия получают свыше 4,5 млн москвичей

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Сергей Собянин заявил, что доплаты к пенсиям, льготы и пособия получают свыше 4,5 миллиона москвичей. Об этом мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.

По словам мэра, городскую доплату к пенсии получают порядка 2 миллионов москвичей. А ежемесячные выплаты ветеранам и отдельным категориям пенсионеров проиндексированы на 10%.

Город заботится и об активном отдыхе и досуге жителей старшего поколения. Важным остается проект "Московское долголетие", объединивший уже более полумиллиона человек. В будущем его центры откроются в каждом районе города.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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