Собянин: в "Технополисе "Москва" запустят производство лазерных станков

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты начнут производство лазерных станков в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, технологии на основе лазеров ускоряют выпуск и повышают качество продукции в медицине, авто- и авиастроении, телекоммуникации и иных областях. В связи с этим подобные станки принесут пользу промышленности, подчеркнул Собянин.

"Создавать оборудование будет "ЛАССАРД". Это российская компания полного цикла. Разместится предприятие на площадке "Печатники" особой экономической зоны. В планах компании – инвестировать в производство около 230 миллионов рублей и за год увеличить объем выпуска продукции в 20 раз", – написал Собянин.

Градоначальник добавил, что столица поддерживает подобные производства. Собянин напомнил, что у ОЭЗ "Технополис "Москва" существует уже 5 площадок: "Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем".

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на площадках ОЭЗ "Технополис "Москва" в Зеленограде возведут свыше 200 тысяч квадратных метров недвижимости. Мероприятия планируют завершить в течение двух лет.

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