10 ноября, 16:30

Собянин: Москва формирует новую модель развития медицинских технологий

Собянин: Москва формирует новую модель развития медицинских технологий

Москва формирует новую модель развития медицинских технологий, в которой автором инноваций становится сам врач. О технологиях, которые применяют на практике, рассказал в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, за три года в столице сформировалась единая экосистема разработки новых медицинских решений вместе с ведущими научными центрами страны. Уникальная программа "Создано московскими врачами" уже несколько лет поддерживает исследователей, которые разрабатывают технологии и новые подходы для лечения пациентов.

