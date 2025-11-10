Собянин: Москва формирует новую модель развития медицинских технологий

Москва формирует новую модель развития медицинских технологий, в которой автором инноваций становится сам врач. О технологиях, которые применяют на практике, рассказал в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, за три года в столице сформировалась единая экосистема разработки новых медицинских решений вместе с ведущими научными центрами страны. Уникальная программа "Создано московскими врачами" уже несколько лет поддерживает исследователей, которые разрабатывают технологии и новые подходы для лечения пациентов.

