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10 января, 14:15

Транспорт

Собянин: в праздничные дни на московском транспорте совершили 63,5 млн поездок

Собянин: в праздничные дни на московском транспорте совершили 63,5 млн поездок

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Пассажиры совершили 63,5 миллиона поездок в праздничные дни на московском транспорте. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, это на 4% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Самыми популярными стали метро и МЦК – на них пришлось более 29 миллионов поездок. Наиболее популярными станциями стали станции "ВДНХ" , "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Китай-город", "Лубянка" и "Пушкинская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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