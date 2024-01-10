Собянин: в праздничные дни на московском транспорте совершили 63,5 млн поездок

Пассажиры совершили 63,5 миллиона поездок в праздничные дни на московском транспорте. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, это на 4% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Самыми популярными стали метро и МЦК – на них пришлось более 29 миллионов поездок. Наиболее популярными станциями стали станции "ВДНХ" , "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Китай-город", "Лубянка" и "Пушкинская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.