Новости часа: московская компания разработала устройство для спутниковой связи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московская компания разработала преобразователь для спутниковой и космической связи. Раньше их закупали за рубежом, рассказал Сергей Собянин.

Еще три перехватывающих парковки оборудовали в Москве у станций метро, МЦК и МЦД. Это данные Дептранса.

Расписание поездов на МЦД-2 временно изменится с 10 по 12 ноября. Об этом сообщили власти.