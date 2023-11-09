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09 ноября, 12:00

Город

Новости часа: московская компания разработала устройство для спутниковой связи

Новости часа: московская компания разработала устройство для спутниковой связи

Собянин рассказал об уникальной разработке столичной компании для МКС

Новости часа: двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России

Собянин сообщил о новом рекорде Большой кольцевой линии метро

Собянин назвал значимые проекты благоустройства на северо-западе Москвы

Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Собянин заявил, что качество распознавания лиц и машин в Москве достигло почти 100%

Цифровую модель планирования столицы рассчитывают создать до конца 2024 года – Собянин

Собянин: городскому проекту "Московское кино в школе" исполнилось пять лет

Новости часа: Собянин сообщил, как "Московское кино в школе" приобщает детей к искусству

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московская компания разработала преобразователь для спутниковой и космической связи. Раньше их закупали за рубежом, рассказал Сергей Собянин.

Еще три перехватывающих парковки оборудовали в Москве у станций метро, МЦК и МЦД. Это данные Дептранса.

Расписание поездов на МЦД-2 временно изменится с 10 по 12 ноября. Об этом сообщили власти.

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