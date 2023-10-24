Более 60 российских регионов внедрили системы распознавания лиц

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Число регионов РФ, которые внедрили системы распознавания лиц, превысило 60. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на гендиректора компании-разработчика одной из таких систем NtechLab Сергея Сучкова.

В организации напомнили, что в 2021 году подобная система использовалась и тестировалась только в пяти регионах. На сегодняшний день уже как минимум 62 субъекта РФ используют системы распознавания лиц для различных целей.

По словам Сучкова, почти в половине случаев данная технология применяется для обеспечения безопасности на улицах, а также в школах и вузах, в том числе для контроля входа в учебные заведения.

Проведенный NtechLab опрос показал, что почти три четверти населения (74%) считают, что большее число видеокамер на улице и в общественных местах повышает безопасность.

Ранее Сергей Сучков сообщил, что в России появится система распознавания такси, каршеринга и спецтранспорта.

По его словам, она может широко применяться, к примеру, на промышленных объектах и объектах критической инфраструктуры, внедряться в умные шлагбаумы, которые будут автоматически запускать на территорию объекта транспортные средства.