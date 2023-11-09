Еще три перехватывающие парковки откроют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Три перехватывающие парковки откроют в Москве, сообщается в телеграм-канале Дептранса. Благодаря этому для автомобилей появится еще 385 мест.

Парковка у станции МЦД-4 и метро "Минская" уже действует, еще две заработают 10 ноября – у станции метро "Черкизовская" и МЦК Локомотив.

Чтобы бесплатно оставить здесь машину, нужно припарковаться в период с 05:30 до 02:00, совершить минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД, начать первую поездку от ближайшей к перехватывающей парковке станции.

"Мы создаем новые перехватывающие парковки по задаче мэра Москвы Сергея Собянина, чтобы водители могли бесплатно оставлять автомобиль и продолжать свой путь на городском транспорте – это комфортно и экономит время. Всего в городе уже 94 таких парковки, и мы продолжим увеличивать их количество для удобства автомобилистов", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что к перехватывающей парковке № 9110 добавили станцию МЦД-1 Славянский бульвар. Теперь с нее так же, как и с одноименной станции метро, можно начинать поездки, чтобы парковка была бесплатной.

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