Собянин сообщил о завершении капремонта детской музыкальной школы имени Лядова

В Москве завершили капитальный ремонт детской музыкальной школы имени Лядова. Это одно из старейших в столице профильных учебных заведений, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, теперь у юных музыкантов появился уютный концертный зал с местами, в том числе для маломобильных зрителей. Все учебные классы оборудовали звукоизоляцией, а также открыли оркестровый класс и хореографический зал.

